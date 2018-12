Polizeipräsidium Neubrandenburg / Täter beim Einbruch in eine ...

Täter beim Einbruch in eine Gartenlaube gestellt

Neustrelitz -

Am 08.12.2018 gegen 23:40 Uhr meldete sich über den Notruf ein Zeuge bei der Polizei und teilte dort mit, dass er gerade in Neustrelitz in der Gartensparte "Am Sandberg" zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese in eine Gartenlaube einbrechen. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Neustrelitz konnten diese die beiden Täter auf frischer Tat stellen. Diese waren gerade dabei Werkzeuge und Buntmetall vom Grundstück zu entwendeten. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Neustrelitzer im Alter von 41 und 37 Jahren. Diese sind bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die beiden wurde Anzeige wegen Einbruchsdiebstahl erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB