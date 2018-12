Polizeipräsidium Neubrandenburg / Täter nach Einbruch in den ...

Täter nach Einbruch in den Stralsunder Real-Markt festgenommen

Stralsund -

Am 07.01.2018 gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung im Real-Markt im Gustower Weg in 18439 Stralsund gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund bestätigte sich der Sachverhalt. Zwei Täter waren in den Real-Markt eingebroch und flüchteten kurz vor dem Eintreffen der Polizei aus diesem. Einer der Täter konnte durch die Polizeibeamten in Tatortnähe noch festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter konnte sehr schnell bekannt gemacht und an seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Dort wurde auch das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Dabei handelt es sich um Smartphone, Laptops, Tabletts, Rauchzubehör und Tabak. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer aus Stralsund im Alter von 17 und 18 Jahren. Gegen beide wurde Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB