Polizeipräsidium Neubrandenburg / Toter am Straßenrand entdeckt ...

Toter am Straßenrand entdeckt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin -

In der Ortschaft von 17159 Wagun, Kützerhof hat ein Anwohner am heutigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Tote,der am Straßenrand der Ortsdurchfahrt mit seinem Fahrrad gefunden wurde, konnte bereits identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus der Region. Die Todesursache ist bislang noch unklar, Anzeichen für eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, zu klären. Die Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB