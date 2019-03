Polizeipräsidium Neubrandenburg / Unerlaubtes Plakatrieren in ...

Unerlaubtes Plakatrieren in 18528 Bergen (LK VR)

Bergen -

Am 30.03.2019 gegen 02:30 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Bergen während der Streifenfahrt fest, dass Unbekannte vor dem CDU-Büro in Bergen in der Straße "Markt 25" Holzkreuze an einem Zaun angebracht hatten. Die fünf Kreuze waren mit Kabelbinder an dem Zaun befestigt. Auf vier Kreuzen stand das Wort " Einzelfall" und dazu ein Vorname. Bei den Vornamen handelt es sich um die Namen Mia, Maria, Daniel und Susanne. Auf dem fünften Kreuz befanden sich 25 Kerben. Die fünf Kreuze wurden durch die Beamten sichergestellt und es wurde Anzeige gegen Unbekannte wegen illegalen Plakatierens erstattet. Der Bereich Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB