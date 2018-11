Polizeipräsidium Neubrandenburg / Unfall mit drei Autos auf der B109

Unfall mit drei Autos auf der B109

Hanshagen - Auf der B109 ist es am Morgen gegen 07:00 Uhr am Abzweig Hanshagen zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ein Mercedes Sprinter war in Richtung Anklam unterwegs und hat nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen in Richtung Lubmin den Gegenverkehr übersehen. Weder ein Opel Vivaro noch der dahinter fahrende Renault Megane konnten rechtzeitig bremsen. Der Opel fuhr frontal in den Mercedes Transporter, der Renault kollidierte seitlich mit dem Transporter.

Der 27-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, ebenso wie sein 29-jähriger Beifahrer. Die Insassen des Opel, drei Männer im Alter von 53, 58 und 84 Jahren, wurden ebenfalls leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Drei Rettungswagen und ein Notarztwagen waren im Einsatz. Alle Verletzten kamen vorsorglich ins Klinikum.

Die Feuerwehr war zudem vor Ort, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten aufzunehmen.

Der Gesamtschaden des Unfalls beträgt etwa 20.000 Euro.

