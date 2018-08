Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verdacht der Brandstiftung in ...

Verdacht der Brandstiftung in einem ehemaligen Kuhstall in Glasow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 20.08.2018 gegen 21:50 Uhr zu einem Brand eines Stallgebäudes. Der Stall hatte eine Grundfläche von ca. 50m x 12m. Das Gebäude brannte völlig aus. Tiere waren im Gebäude nicht mehr untergebracht, vielmehr lagerten darin ca.150 Heuballen aus dem Jahre 2017. Auf dem Dach befanden sich ca. 300 Solarmodule, welche aber noch nicht angeschlossen waren. Da sich im Gebäude keinerlei Versorgungsleitungen (etwa Strom oder Wasser) befanden und keinerlei Arbeiten durchgeführt wurden, kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es wird von einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 200.000 Euro ausgegangen. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Demmin, Dargun, Zarnekow und Stubbendorf mit insgesamt 44 Kameraden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ein Brandursachenermittler kommt am 21.08.2018 zum Einsatz. Die Brandbekämpfung wird noch bis in die Morgenstunden andauern.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom

