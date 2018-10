Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verdacht der Brandstiftung in ...

Verdacht der Brandstiftung in Karlshagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf/ Usedom - Am 02.10.2018, um 00:32 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von einem Bürger die Mitteilung, dass es in Karlshagen auf der Insel Usedom brennt. Die Prüfung vor Ort ergab, dass ein leerstehendes, unbewohntes, Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände brannte. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Karlshagen, Peenemünde, Trassenheide, Bannemin, Wolgast, Zinnowitz, Zempin und Koserow im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Über den Einsatz eines Brandursachenermittlers wird am Tage entschieden. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig keine Aussagen getroffen werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

