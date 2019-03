Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung in Krummin (Insel Usedom) - Landkreis V-G

Heringsdorf -

Am 03.03.2019 gegen 02:30 Uhr wurde in Krummin durch einen unbekannten Tatverdächtigen ein Schuppen auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Neben dem Schuppen, stand ein PKW VW Touran, welcher durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Der vorläufige Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt (davon ca. 5.000 Euro am besagten PKW). Der Brand wurde umgehend durch die ortsansässigen Feuerwehren gelöscht. Personen wurden weder durch das Feuer, noch durch die Rauchentwicklung verletzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam kam am Brandort zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, welche zur Ergreifung des Täters führen können, nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378-2790, pr.heringsdorf@polmv.de oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

