Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall auf der B108 ...

Verkehrsunfall auf der B108 bei Moltzow

Waren - Am 06.11.2018 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B108 bei Moltzow ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam die 26-jährige mit ihrem PKW Peugeot 106 auf der B108, auf Höhe der Ortschaft Moltzow rechts von der Fahrbahn ab. Sie verriß daraufhin das Lenkrad, kam auf die linke Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin, ihr 1-jähriger und ihr 6-jähriger Sohn wurden zur Untersuchung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB