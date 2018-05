Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Kummerow-Heide bei Barth - LK Vorpommern-Rügen

Barth -

In den frühen Morgenstunden des 21. Mai 2018 kam es am nördlichen Ortseingang von Kummerow-Heide bei Barth zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Drei PKW fuhren in einer Kolonne von Wüstenhagen kommend auf einem Verbindungsweg in Richtung Kummerow-Heide. Als der erste PKW an einer Einmündung abgebremst wurde, konnte der 18-jährige Fahrer des letzten PKW der Marke Honda nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob die beiden vor ihm fahrenden PKW der Marken Opel und VW aufeinander auf. Hierbei wurde die 21-jährige Stralsunder Beifahrerin des an erster Stelle fahrenden Opel verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war die Ursache für den Unfall die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes. Alkohol oder Drogen wurden bei den Fahrern nicht festgestellt.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit wurde später geborgen.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB