Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit 2 leicht ...

Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen in Waren, LK MSE

Neubrandenburg - Am 22.09.2018 gegen 11:15 Uhr stießen an der Kreuzung B 192 / Industriegelände an der dortigen Tankstelle in Möllenhagen zwei PKW aufgrund eines Vorfahrtfehlers zusammen. Ein PKW Ford fuhr auf der B 192 in Fahrtrichtung Waren. Aus dem Industriegelände wollte ein Fahrer eines Citroën nach links in Richtung Waren abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der 40-jährige Fahrer als auch die 37-jährige Beifahrerin des vorfahrtberechtigten PKW Ford wurden leichtverletzt und mit einem RTW in das Müritzklinikum Waren gebracht. Beide beteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000,00 Euro.

