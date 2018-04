Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neubrandenburg -

Am 13.04.2018, gegen 15:55 Uhr kam es auf der BAB 20, Höhe der Anschlussstelle Straßburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 79-jähriger Fahrer eines PKW Opel Meriva befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei zweimal die Mittelschutzplanke, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb erst im Wildschutzzaun stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer und wurde durch die Rettungskräfte ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Am Fahrzeug des Verunfallten entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird mit 5700,- Euro beziffert. Zur Unfallursache wird die Kriminalpolizei in Malchin die Ermittlungen übernehmen.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB