Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der L19 bei Triebsees Landkreis Mecklenburg Rügen

Grimmen - Auf der L19 zwischen dem Kreisverkehr Triebsees und der Ortschaft Langsdorf sollte am 04.09.2016 gegen 01:20 Uhr ein PKW VW Golf einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer des PKW VW Golf wurde durch Anhaltesignale aufgefordert anzuhalten. Der PKW Golf fuhr auf dem vor ihm fahrenden Funkwagen auf. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges flüchtete fußläufig vom Unfallort. Die beiden Mitinsassen saßen auf der Rückbank und gaben an, dass der Fahrer während der Fahrt aus dem Fahrzeug sprang und der PKW dann führerlos gegen den Funkwagen prallte. Zur Identität des Fahrers machten die Mitinsassen keine Angaben. Trotz umfangreicher Suche mit weiteren Kräften und Diensthunden konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000,-EUR.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB