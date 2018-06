Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 104 bei Pasewalk (LK VG)

Pasewalk -

Am 01.06.2018 gegen 19:20 Uhr kam es auf der B104 zwischen den Ortschaften Pasewalk und Polzow zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 58-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die B104 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Polzow. Auf Höhe der Abfahrt nach Krugsdorf beabsichtigte er nach links in Richtung Krugsdorf abzubiegen. Dabei beachtete er den im Gegenverkehr befindlichen PKW Ford eines 27-jährigen Fahrzeugführers nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Mercedes gegen den PKW Ford eines 75-jährigen Fahrzeugführers geschleudert. Dieser befuhr die Landstraße aus Richtung Krugsdorf kommend in Richtung B104 und wollte an der Einmündung nach rechts auf die B104 abbiegen. Dort war er stehengeblieben, um den beiden anderen Fahrzeugen die Vorfahrt zu gewähren. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Der 27-jährige Ford-Fahren zog sich auch noch leichte Verletzungen zu diese. Diese wurden ambulant in der Asklepios-Klinik in Pasewalk behandelt.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

