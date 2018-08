Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg -

Am 28.08.2018 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Ortsumgehung Neustrelitz, kurz vor dem Abzweig der Aral Tankstelle, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golfs befuhr, aus Richtung Penzlin kommend, die B 193 in Richtung Berlin, als er plötzlich auf der Fahrbahn wenden wollte. Dazu setzte er auf Höhe einer kleinen Einbuchtung den rechten Fahrtrichtungsanzeiger, brachte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen und lenkte dann unvermittelt, und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, sein Fahrzeug nach links auf die Mitte der Fahrbahn. Der unmittelbar dahinter fahrende Transporter, welcher gerade zum Überholen des Golf ausscherte, konnte einem Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal in die Seite des Golfs. Der darauffolgende VW Touareg konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem zuvor verunfallten Transporter.

Der 19-jährige Golf-Fahrer, sowie die Beifahrerin des VW Touareg wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Durch die Kollision wurde an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR verursacht. Zur Bergung wurden Abschleppunternehmen hinzugezogen, keines der Fahrzeuge war noch fahrbereit. Zur Bindung der auslaufenden Betriebsstoffe, durch die Feuerwehr Neustrelitz, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB