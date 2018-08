Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit drei leicht ...

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Bergen/ Rügen - Am frühen Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15, Insel Rügen. Am Abzweig Sehlen übersah der 58jährige Fahrer eines VW-Passat die Einmündung sowie das Vorfahrtschild und konnte so trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten, um den Zusammenstoß mit einem Ackerschlepper samt Anhänger zu verhindern. Dabei wurde die Vorderfront des VW so erheblich beschädigt, dass vermutlich Totalschaden entstand. Der Unfallverursacher, seine Lebensgefährtin und die 11jährige Tochter wurden nach dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bergen gebracht. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf ca. 30.000 Euro.

