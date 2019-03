Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit drei PKW ...

Verkehrsunfall mit drei PKW und einer leichtverletzten Person in Waren/Müritz (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Waren/Müritz -

Am 31.03.2019 gegen 10:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Waren/Müritz auf der B 192 - Mozartstraße auf Höhe Goethestraße. Eine 57-jährige Frau aus Rostock fuhr mit ihrem weißen PKW Seat Ibiza stadteinwärts auf zwei, an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt wartende PKW, einen silbernen Opel Corsa und einen schwarzen KIA, auf.

Die Unfallverursacherin wurde leichtverletzt und durch einen Rettungswagen in das Müritz-Klinikum Waren zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Die beiden anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine Abschleppfirma geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

