Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Greifswald/ Loitz - Am 25.09.2018, gegen 17:47 Uhr ereignete sich auf der L261 in 17121 Loitz, auf Höhe der Einmündung Siedlung Schwinge, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die L261 aus Richtung Trantow kommend in Richtung Schwinge-Siedlung. Er missachtete die Vorfahrt des von links kommenden 32-jährigen Fahrzeugführers eines Mercedes. Bei dem Zusammenstoß sind beide Fahrzeugführer leicht verletzt und die 33-jährige Beifahrerin im BMW schwer verletzt worden. Ein ebenfalls im BMW befindliches 11 Monate altes Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Alle beteiligten Personen wurden durch Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro beziffert.

