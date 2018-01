Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem 6-jährigem Kind in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin - Am 05. Januar 2018, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 77-jährigen Pkw-Fahrer und einem 6-jährigen Kind. Der 6-jährige Junge lief am Busbahnhof, beim Buswendeplatz, über die Straße und beachtete dabei den von links kommenden Pkw nicht. Der 77-Jährige fuhr mit seinem PKW Opel von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Stadtzentrum. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Kind. Das Kind lief gegen die rechte Pkw-Tür und stürzte. Dabei wurde es verletzt. Der Junge wurde durch den Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin gebracht, wo er zur weiteren ärztlichen Versorgung und Beobachtung ein bis zwei Tage verbleiben muss. Seine Eltern wurden verständigt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Junge zu seiner 9-jährigen Schwester laufen, die sich auf der anderen Straßenseite befand. Am Pkw konnte kein sichtbarer Schaden festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn Telefon: 0395/5582-2040/2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Imagebroschüre des PP NB: http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/ Imagefilm der Polizei M-V: http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV