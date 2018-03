Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem Getreidetransporter auf der B 104 im Landkreis Vorpommern- Greifswald.

Pasewalk - Am 12.03.2018 gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B 104, kurz hinter der Ortslage Starkshof, ein Verkehrsunfall mit einem polnischen LKW-Sattelzug. Der 36-jährige Fahrer eines LKW DAF befuhr die B 104 aus Richtung Strasburg kommend in Richtung Pasewalk. Zwischen der Ortslage Starkshof und der Auffahrt zur BAB 20 Anschlussstelle Pasewalk Nord geriet der Fahrer mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der LKW-Sattelzug hatte Getreide geladen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bergung des Sattelzuggespanns erfolgt in den Vormittagsstunden des 13.03.2018. Gegenwärtig ist die Unfallstelle abgesichert. Zum Zeitpunkt der Bergung kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, der Verkehrswarnfunk wird zeitnah informiert. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

