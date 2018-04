Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Polizeibeamten und hohem Sachschaden in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Greifswald - Am 09.04.2018 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Platz der Freiheit (Europakreuzung) in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Der 31-jährige Fahrer des Funkstreifenwagens Mercedes-Benz Vito befuhr die Europakreuzung aus Richtung Hansering kommend in Richtung Anklamer Straße. Der Fahrer nutzte dabei Sonder- und Wegerechte (Blaulicht und Martinshorn). Er befuhr die Kreuzung, obwohl die Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung das Farbzeichen "ROT" zeigte. Aus Richtung Innenstadt befuhr der 74-jährige Fahrer eines PKW Nissan die Kreuzung in der Absicht, diese in Richtung Wolgaster Straße zu überqueren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt der 26-jährige Beamte auf dem Beifahrersitz des Einsatzfahrzeuges leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von ca. 28.000,-Euro. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Unfallursache bleibt zu ermitteln.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB