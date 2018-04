Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Anklam - Am 28.04.2018 kam es gegen 19:15 Uhr auf der Dorfstraße in Daberkow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu einem Unfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der 9-jährige Junge kam mit seinem Fahrrad aus einer Seitenstraße und überquerte die Dorfstraße, ohne vorher auf den Verkehr geachtet zu haben. Zur selben Zeit befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines PKW Dacia die Dorfstraße in Richtung Hohenmocker. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte die Fahrerin den PKW nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte mit dem 9-jährigen Radfahrer zusammen. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Junge wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 400,-Euro.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

