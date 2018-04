Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind auf der BAB 20 in Höhe Neubrandenburg

AVPR Altentreptow -

Am 30.04.2018, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg/Ost und Neubrandenburg/Nord, Richtungsfahrbahn Lübeck, ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Der 41- jährige Fahrer eines PKW "Mercedes" aus dem Landkreis Rostock, kam auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit (Starkregen) nach links von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in die Mittelschutzplanke. Im PKW befanden sich noch als Beifahrerin die 6-jährige Tochter sowie auf der Rücksitzbank die 35- jährige Ehefrau und der fünf Monate alte Sohn. Die beiden Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg, verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und an der beschädigten Schutzplanke Sachschaden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von 31000,00 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die BAB 20 (Überholspur) für ca. 1 Stunde halbseitig gesperrt.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

