Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz - Am 03.09.2018 gegen 17:20 Uhr kam es in der Ortslage Neugarten-Unterdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Das 10jährige Kind hat mit einem selbstgebauten Kettcar das elterliche Grundstück mit hoher Geschwindigkeit verlassen und ist direkt auf die Straße gefahren. In diesem Moment fuhr ein Transporter Mercedes die dortige Dorfstraße entlang. Dieser hielt sich nach Zeugenangaben an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver kollidierte der Transporter mit dem Kettcar. Hierbei erlitt der 10-jährige schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

