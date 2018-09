Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer auf der L293 bei Prora auf der Insel Rügen

Sassnitz -

Am 08.09.2018 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L 293 zwischen den Ortschaften Lubkow und Prora zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 62-jährige Fahrer eines PKW Kia mit Wohnanhänger befuhr die L 293 aus Richtung Lubkow kommend in Richtung Prora. Zur gleichen Zeit befuhren vor ihm zwei Radfahrer die L 293 in gleicher Richtung. Der PKW-Fahrer überholte mit seinem Fahrzeuggespann die beiden Radfahrer. Beim Wiedereinordnen nach dem Überholvorgang scherte der PKW-Fahrer mit dem Fahrzeuggespann zu früh wieder ein und streifte einen der beiden Radfahrer. Hierbei kam der 19-jährige Radfahrer zu Fall. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.500,-EUR.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Kraftfahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse für das von ihm geführt Fahrzeuggespann ist. Gegen ihn wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Fahren ohne Führerschein erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB