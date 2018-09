Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger in 17235 Neustrelitz

Neustrelitz -

Am 18.09.2018 gegen 16:20 Uhr kam es in 17235 Neustrelitz in der Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 36-jährige Fahrer eines PKW Ford Focus befuhr den Milowsgang in Richtung Bruchstraße. An der Kreuzung Milowsgang / Bruchstraße bog er mit dem Fahrzeug nach rechts auf die Bruchstraße in Richtung Markt ab. Zu gleichen Zeit beabsichtigte eine 74-jährige Fußgänger die Bruchstraße aus Richtung Milowsgang kommend in Richtung Neuer Markt zu überqueren. Dabei beachtete er den abbiegenden PKW nicht und es kam zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem PKW. Dabei zog sich der Fußgänger Verletzungen im Kopf und Gesichtsbereich zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

