Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind in Barth (LK Vorpommern-Rügen)

Barth - Am 20.09.2018, gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Bertolt-Brecht-Straße in Barth ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge lief der 4-jährige Junge plötzlich zwischen zwei geparkte PKW durch auf die Straße. Die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende 44-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Jungen zusammen. Der 4-Jährige wurde am Arm verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

