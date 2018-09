Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten - Am 30.09.2018 kam es um 16:00 Uhr auf der Landesstraße 182, zwischen den Ortschaften Neu Guthendorf und Alt Steinhorst, zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Motorräder beteiligt waren. Mehrere Biker aus dem LK Vorpommern-Greifswald befuhren in einer Gruppe die L 182 in Richtung Neu Guthendorf. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam ein 30-Jähriger mit seiner Yamaha nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung an der linken Schulter. Während die Yamaha nach dem Sturz in den Straßengraben rutschte, blieb der 30-Jährige auf der Fahrbahn liegen. Ein hinter der Yamaha fahrender 27-Jähriger konnte mit seiner Harley Davidson nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr über den rechten Fuß des gestürzten Bikers. Der leicht Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. An der Yamaha entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

