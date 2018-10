Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in Waren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Waren - Am 13.10.2018, kam es gegen 17:50 Uhr in 17192 Waren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 28jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW Golf die Rosa-Luxemburg-Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Papenbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 10 lief plötzlich von rechts nach links, zwischen den dort stehenden Mülltonnen hindurch, ein 8jähriges Mädchen auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem PKW. Dabei wurde das Mädchen leicht verletzt. Es wurde zur weiteren Behandlung in das Müritzklinikum Waren eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB