Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem LKW ...

Verkehrsunfall mit einem LKW auf der L 191 (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten - Am 22.04.2018, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 191 ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Ein 50-jähriger aus dem Landkreis Rostock befuhr mit seinem LKW Volvo und Sattelauflieger die L 191 aus Richtung Gresenhorst in Richtung Bartelshagen I. Ca. 500 m vor Bartelshagen I kam es am LKW, welcher ohne Ladung unterwegs war, zu einer Knallpanne an der Vorderachse. Daraufhin kam der 50-Jährige mit dem Gespann nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Für den Zeitraum der Bergung musste die Landstraße für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

