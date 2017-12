Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in 17153 Stavenhagen im LK MSE

Malchin - Am 25.12.2017 gegen 20:05 Uhr kam es im Gülzower Damm in 17153 Stavenhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr den Gülzower Damm (K7) aus Richtung Gülzow kommend in Richtung Stavenhagen. Auf Höhe der Hausnummer 20 kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er an deren Folgen noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

