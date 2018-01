Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Grimmen, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen - Am 05.01.2018, gegen 13:45 Uhr ereignete sich in Grimmen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 78-jährige Fahrradfahrer aus Grimmen befuhr die Carl-v.-Ossietzky-Straße aus Richtung Ärztehaus kommend. Im Bereich der Kurve Fritz-Reuter-Straße/Carl-v.-Ossietzky-Straße bog der Radfahrer nach links ab. Ein 27-jähriger Stralsunder, Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges der Müllabfuhr (Scania), welcher in der Carl-v.-Ossietzky-Straße vom linken Fahrbahnrand anfuhr, hatte den Fahrradfahrer nicht wahrgenommen. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er wurde ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Am LKW entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

