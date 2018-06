Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B 109 (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam - Am 08.06.2018, um 15:47 befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines PKW VW die Bundesstraße 109 aus Richtung Neu Kosenow kommend in Richtung Ducherow. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet dieser mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Dabei riss das vordere rechte Rad vom PKW ab. Bei der ärztlicher Untersuchung wurde festgestellt, dass der 25-Jährige gesundheitliche Problem und deshalb von der Fahrbahn abkam. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Am PKW und der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des PKW kam es auf der B 109 zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

