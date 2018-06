Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Ueckermünde (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde - Am 11.06.2018, gegen 03:10 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 28, kurz vor Ueckermünde, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Rüganer befuhr mit einem LKW die L 28 aus Richtung B 109 kommend in Richtung Ueckermünde. Nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. In der weiteren Folge kippte der LKW in der Nebenanlage um. Durch den Aufprall am Baum wurde das Führerhaus so stark beschädigt, dass der Fahrer durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ueckermünde aus diesem herausgeschnitten werden musste. Der 58-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Ueckermünde verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB