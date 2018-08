Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk - Am 21.08.2018 gegen 16:00 Uhr kam es auf der L32 zwischen Strasburg und Rothemühl, in Richtung Rothemühl, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 38-jährige Unfallverursacher kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro. Auf Grund des schweren Verkehrsunfalls musste die L32 für 1,5 Stunden voll gesperrt. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

