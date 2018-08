Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Heringsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf - Am 25.08.2018, gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Delbrückstraße in Heringsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 29-jährige Fahrer eines PKW VW Golf befuhr die Delbrückstraße aus Richtung Ahlbeck kommend in Richtung Damenbadweg. Er überholte langsam zwei Radfahrer. Plötzlich kam ihm auf der Straßenmitte ein 46-jähriger Radfahrer entgegen. Der Pkw-Fahrer stoppte seinen Golf sofort und kam zum Stillstand. Der Radfahrer bremste so stark, dass er sich überschlug und dabei eine Kopfplatzwunde erlitt. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Einen Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern gab es nicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer einen Atemalkoholwert von 0,95 Promille hatte. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 100,-Euro

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

