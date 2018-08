Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in 18334 Plennin (LK VR)

Ribnitz-Damgarten -

Am 28.08.2018 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei befuhr der 89-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes A-Klasse die Kastanienallee in Plennin. Beim Auffahren auf die L18 missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Marlow kommenden Dacia Sandero. Der Dacia kam in Folge des Unfalls nach links von der Fahrbahn in den Straßengraben ab.

Der 55-jährige Fahrer des Dacia wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie dessen ebenfalls im Fahrzeug befindliche Ehefrau blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR. Zur Bergung des Dacia, welcher einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

