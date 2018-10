Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Hirsch

Waren - Am 15.10.2018 gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 2 , zwischen Alt Gaarz und Neu Gaarz, Gemeinde Jabel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Hirsch. Die 30-jährige Fahrerin eines PKW Opel Corsa befuhr die Straße in Richtung Waren, als plötzlich ein großer Rothirsch die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin erlitt einen Schock und leichte Schnittverletzungen an der Hand. Das Tier flüchtete von der Unfallstelle. Eine Nachsuche wurde eingeleitet. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 10.000,-Euro.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB