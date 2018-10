Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in 17213 Malchow (LK MSE)

Röbel -

Am 16.10.2018, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich in 17213 Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 68-jähriger Radfahrer befuhr die Kirchenstraße. Beim Einbiegen in die Güstrower Straße rutschte er mit seinem Fahrrad auf dem abgesenkten Bordstein weg und stürzte. Dabei zog er sich nach erster Einschätzung der Rettungswagen-Besatzung eine Beckenfraktur zu. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde der Radfahrer in das Klinikum nach Plau am See verbracht.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB