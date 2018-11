Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Greifswald

Greifswald - Am 01.11.2018 um 19:10 Uhr stand ein Omnibus des Greifswalder Nahverkehrs an der Ausfahrt des ZOB Greifswald in der Bahnhofstraße zur Aufnahme einer planmäßigen Fahrt im städtischen Nahverkehr. Nach bisherigen Ermittlungsstand geriet der Omnibus auf Grund eines plötzlich auftretenden Defekts außer Kontrolle, fuhr geradeaus über die Bahnhofstraße und stieß mit einem aus Richtung der Bahnhofsunterführung heranfahrenden PKW Opel seitlich zusammen. Anschließend fuhr der Omnibus auf das gegenüber dem ZOB befindliche Gelände des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, beschädigte dort Teile der Umfriedung und Mauerwerks im Eingangsbereich des Gebäudes. Hier gelang es dem Fahrer des Omnibusses sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Der Fahrer des Omnibusses wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 58.000,- EUR Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB