Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Kummerow (LKMecklenburgische Seenplatte)

Malchin - Am 04.11.2018, gegen 13:00 Uhr kam es in der Dorfstraße in Kummerow zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte befuhr mit seinem PKW Audi die Ortslage Kummerow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Verunfallten ergab einen Wert von 2,07 Promille. Daraufhin wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

