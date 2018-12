Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Neubrandenburg,LK MSE

Neubrandenburg - Am 01.12.2018 um 17:15 Uhr ereignete sich in der Petrosawodsker Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 80-jährigen Fußgängerin. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 80-jährige Fußgängerin gemeinsam mit ihrer 46-jährigen Tochter die Zufahrt zu den Wohnblöcken Petrosawodsker Straße 42-56 um weiter in Richtung Koszaliner Straße zu gehen. Ein 38-jähriger Neubrandenburger befuhr mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Petrosawodsker Straße aus Richtung Koszaliner Straße kommend und bog nach links in die Zufahrt zur Petrosawodsker Straße 42-56 ab. Dabei übersah er die noch mittig auf der Fahrbahn befindlichen Fußgängerinnen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 80-jährigen Fußgängerin. Diese wurde schwer verletzt durch einen Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

