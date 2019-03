Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Anklam, LK VG

Anklam - Am 30.03.2019 gegen 11:15 Uhr kam es auf der B109 zwischen Neu Kosenow und dem Abzweig Bargischow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei wurde ein 35 Jähriger Fahrzeugführer schwerverletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die B109 in Richtung Anklam. Der Fahrer eines PKW Skoda setzte zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und wurde im Verlauf durch einen 75 jährigen Fahrer eines VW übersehen und in den Seitengraben abgedrängt. Der Fahrer des abgedrängten PKW Skoda wurde schwerverletzt, konnte sich aber noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. An beiden beteiligten PKW entstand jeweils Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500,-EUR. Zur Unfallaufnahme wurde die B109 zeitweilig komplett gesperrt.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB