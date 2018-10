Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit hohen ...

Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der L24 bei Sietow (LK MSE)

Röbel -

Am 16.10.2018, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 24 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Tiguan befuhr die L24 in Richtung Sietow, aus Richtung Röbel kommend. Circa 200 Meter vor der Abfahrt nach Zierzow wurde der Fahrzeugführer nach derzeitigen Erkenntnissen von der tiefstehenden Sonne geblendet. Daraufhin kam dieser nach links von der Fahrbahn ab, streifte dort zwei Alleenbäume, drehte sich um 90 Grad um die eigene Achse und kam dann an einem weiteren Alleenbaum zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Der Schaden am PKW wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Dieser war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L24 komplett gesperrt.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

