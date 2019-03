Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit mehreren ...

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B 105 (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund -

Am 07.03.2019, gegen 18:55 Uhr ereignete sich auf der B 105 ein schwerer Verkehrsunfall. Der 77-jährige Fahrer eines BMW befuhr die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Martensdorf. Auf Höhe des Ortsteils Langendorf beabsichtigte der BMW-Fahrer auf unbeleuchteter Strecke sein Fahrzeug zu wenden, um wieder in Richtung Stralsund zu fahren. Der 76-jährige Fahrer eines nachfolgenden PKW Peugeot erkannte das Fahrmanöver des 77-Jährigen zu spät und fuhr mit seinem PKW in die linken Fahrzeugseite des BMW. Bei dem Unfall wurden der aus dem Raum Coburg (Bayern) stammende BMW-Fahrer und seine 72-jährige Ehefrau leicht verletzt. Die fünf aus der Nähe von Stralsund stammenden Insassen des Peugeot wurden ebenfalls verletzt. Eine 53-jährige und eine 43-jährige Mitfahrerin erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche und der Fahrzeugführer, seine 77-jährige Ehefrau und die sechsjährige Enkeltochter leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

