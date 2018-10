Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit Personen- ...

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20 im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen

Grimmen - Am 14.10.2018, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 69jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Vorpommern/ Rügen mit einem PKW Renault die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen dem Parkplatz Trebeltal-Süd und der Anschlussstelle Grimmen- West kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der PKW mehrmals, durchbrach den Wildschutzzaun und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen . Zur Rettung des Verletzten waren die Freiwilligen Feuerwehren Tribsees, Bad Sülze und Hugoldsdorf eingesetzt.. Weiterhin waren ein Rettungs-und ein Notarztwagen vor Ort im Einsatz. Der verletzte Fahrer wurde in das Uni- Klinikum Greifswald verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000,00 Euro. Die BAB 20 musste in Fahrtrichtung Stettin an der Unfallstelle für ca. 1,5 Stunde voll gesperrt werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

