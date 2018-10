Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit Personen- ...

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden bei Sarnow (LK VG)

Anklam - Am 26.10.2018 gegen 00:04 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass auf der L31 zwischen den Ortschaften Sarnow und Drewelow ein Fahrzeug verunfallt ist. Durch die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte konnte unmittelbar hinter dem Ortsausgang Drewelow in Fahrtrichtung Sarnow ein PKW Range Rover im Straßengraben festgestellt werden. Das Fahrzeug ist nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Insassen waren nicht mehr vor Ort. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten zwei verletzte männliche Personen in der Ortslage Drewelow festgestellt werden. Der leicht verletzte 36-Jährige und der schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte 42-Jährige wurden ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht und dort stationär aufgenommen. Da sich eine Person renitent verhielt, war eine Polizeibegleitung notwendig. Eine dritte Person hat sich nach dem Unfall in Richtung Spantekow entfernt. Diese konnte gegen 02:50 Uhr durch Kräfte des PR Friedland an der Wohnanschrift festgestellt werden. Der 38-Jährige war unverletzt und machte keine Angaben zu Sache. Die Atemalkoholkonzentration betrug 0,9 Promille. Da derzeit unbekannt ist, wer Fahrzeugführer war, wurde bei allen drei Personen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das verunfallte Fahrzeug einer Autovermietung wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

