Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit schwer ...

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kradfahrer

Bergen/Rügen - Am Freitag, den 20.04.2018, um 14:45 Uhr kam auf der B 196, kurz vor Bergen auf Rügen, Höhe Autowelt Rügen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Opel und einem Krad Suzuki. Der 46-jährige Rüganer bog mit seinem PKW von der B 196, aus Richtung Bergen kommend nach links in die Einfahrt zum Autohaus ein. Dabei übersah er den 48-jährigen einheimischen Kradfahrer, der dem PKW-Fahrer entgegen kam. Der Kradfahrer überholte kurz vor dem Zusammenstoß mehrere Fahrzeuge. Zeugen berichteten, dass der Kradfahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer lebensbedrohliche Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Greifswald geflogen werden. Bei beiden Kraftfahrern wird eine mögliche Alkoholbeeinflussung geprüft. Zur weiteren Klärung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000,- EUR geschätzt. Die B 196 musste für fast 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

