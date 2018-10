Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit Segways und ...

Verkehrsunfall mit Segways und einer schwer verletzten Person , LK MSE

Röbel - Am 01.10.2018, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Ortschaft Göhren-Lebbin zu einem Verkehrsunfall, als eine Gruppe von 5 Personen mit Segways in einem Fußgängerbereich unterwegs war. Als der letzte, ein 55jähriger Fahrer eines solchen elektrisch getrieben Fahrzeuges den vor ihm fahrenden 58jährigen überholen wollte, streifte er ihn und brachte ihn zu Fall. Durch den Aufprall verletzte sich dieser vermutlich schwer. Zur Feststellung der möglichen Verletzungen und deren Behandlung wurde er durch einen RTW ins Klinikum nach Plau am See gebracht. Ein Sachschaden an einem der beteiligten Fahrzeuge entstand nicht

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

