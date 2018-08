Polizeipräsidium Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit vier ...

Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Altentreptow - Am 19.08.2018 gegen 00:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord im LK Mecklenburgische Seenplatte ein Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen. Die 19jährige Fahrerin eines PKW Toyota befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Nord, auf Höhe des Kilometers 254,600 lief ein Fuchs über die Autobahn. Die Fahrerin erschrak sich und verriss leicht das Lenkrad. Dadurch brach das Fahrzeug aus seiner Spur aus, drehte sich und driftete über den Standstreifen in die Bankette sowie die dortige Böschung. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und blieb stark beschädigt quer zur Fahrtrichtung auf den Standstreifen stehen. Die 19jährige sowie die Insassen, zwei Frauen im Alter von 17 und 53 Jahren und ein 54jähriger Mann, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 5500,-Euro. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die BAB 20 wurde in Richtung Lübeck zwischen den genannten Anschlussstellen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sponholz und Sadelkow befanden sich zur Unterstützung im Einsatz.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB